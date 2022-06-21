Reuters: индийская Tata Steel в мае закупила 75 тысяч тонн российского угля
Reuters: индийская Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о прекращении таких закупок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая", — передаёт агентство со ссылкой на источники.
При этом в начале мая компания объявляла о прекращении покупок российского угля из-за неопределенности, вызванной международными санкциями по отношению к РФ.
Представитель Tata Steel сказал в связи с этим агентству, что договоры на этот импорт заключались до объявления компании о разрыве деловых связей с Россией.
Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.
https://1prime.ru/energy/20220621/837240893.html
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