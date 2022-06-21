МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о прекращении таких закупок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Правительство Польши закрепило максимальную цену на уголь

"Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая", — передаёт агентство со ссылкой на источники.

При этом в начале мая компания объявляла о прекращении покупок российского угля из-за неопределенности, вызванной международными санкциями по отношению к РФ.

Представитель Tata Steel сказал в связи с этим агентству, что договоры на этот импорт заключались до объявления компании о разрыве деловых связей с Россией.

Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.