МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о прекращении таких закупок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

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"Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая", — передаёт агентство со ссылкой на источники.

При этом в начале мая компания объявляла о прекращении покупок российского угля из-за неопределенности, вызванной международными санкциями по отношению к РФ.

Представитель Tata Steel сказал в связи с этим агентству, что договоры на этот импорт заключались до объявления компании о разрыве деловых связей с Россией.

Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.