МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Пожар на поврежденной после украинской атаки платформе "Черноморнефтегаза" не стихает, огонь перекинулся к скважине, рассказала РИА Новости сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. В Госдуме пообещали ответить на атаку по "Черноморнефтегазу"

"Пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются", — сообщила она.

Утром в понедельник украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадали платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на трех платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.

Согласно данным, пять человек были эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут. Как позже сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время украинского удара находились 109 человек.

По словам Ковитиди, в поисках пропавших задействована авиация и суда, процесс находятся под жестким контролем главы Крыма Сергея Аксёнова.