Цены на топливо в Великобритании вновь достигли рекордных значений
Стоимость бензина в Великобритании выросла до нового рекордного значения в 2,32 доллара за литр
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цены на топливо в Великобритании на минувших выходных вновь обновили исторический максимум, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC).
Так, средняя стоимость литра бензина в воскресенье поднялась до 188,7 пенса за литр (2,32 доллара).
"Более пяти недель непрерывного рекордного роста цен привели к резкому увеличению литра неэтилированного (бензина) на 23 пенса с 165,5 пенса в середине мая", — приводятся в отчете ассоциации слова представителя организации Саймона Уильямса.
Дизельное топливо также подорожало до рекордного уровня в 196,6 пенса (2,42 доллара).
"Полный бак на 55 литров для семейной машины стоит теперь почти 104 фунта стерлингов (103,79 фунтов), в то время как его дизельный эквивалент стоит около 108 фунтов стерлингов (107,83 фунтов)", — отметил Уильямс.
Представитель RAC ожидает ухудшения ситуации из-за забастовки железнодорожников на этой неделе, которая заставит многих людей пересесть на личный транспорт.
https://1prime.ru/energy/20220621/837243300.html
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