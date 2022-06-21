МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий требования к охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической.

Документ уточняет, кто вправе охранять объекты ТЭК высокой и средней категории опасности, и ужесточает требования к частным охранным организациям. Одновременно запрещается допускать к охране объектов ТЭК лиц, предоставивших подложные документы при приеме на работу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также уточняются правила категорирования объектов ТЭК: объекту присваивается высокая, средняя или низкая категория опасности либо категория опасности не присваивается; эту информацию Минэнерго будет заносить в реестр. Перечень видов объектов ТЭК, не подлежащих категорированию, определит кабмин.

Отдельные субъекты ТЭК по решению правительства будут вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий (регистрация в РФ, уставный капитал не менее 1,5 миллионов рублей, а доля субъекта в нем – минимум 50%). Это касается субъектов ТЭК, зарегистрированных в РФ и владеющих объектами ТЭК, на чьи решения не могут оказывать определяющего влияния иностранные лица.

Согласно закону, объекты ТЭК высокой категории опасности будут вправе охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные охраны "Газпрома", "Транснефти" и "Роснефти", а также частные охранные организации отдельных субъектов ТЭК. Объекты ТЭК средней категории опасности, помимо них, смогут охранять частные организации, соответствующие спецтребованиям, а объекты ТЭК низкой категории опасности и без категории — еще и иные частные охранные организации.

Также вносятся изменения, позволяющие решить проблему двойного правоприменения в части обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры в границах объектов ТЭК. Если такие объекты обеспечивают функционирование объектов ТЭК, к ним применяются требования закона "О безопасности объектов ТЭК", для остальных — закона "О транспортной безопасности".

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а нормы, касающиеся привлечения "корпоративных" частных охранников, через 180 дней после этого.