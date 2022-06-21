МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Следующая зима будет для Латвии довольно сложной, с точки зрения энергетики, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Власти Греции выделят 580 миллионов евро субсидий на бензин и дизтопливо

"Когда я говорил, что не надо бояться каких-то унижений или возможных провокаций, я думал о продолжении жестких санкций (против России). Кстати, это пойдет на пользу нам не сразу — следующая зима будет довольно сложной, если мы смотрим с энергетической точки зрения", — сказал он в интервью RTVI.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Санкции ввели и в отношении Белоруссии, поддержавшей российскую спецоперацию. До этого страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.