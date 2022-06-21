МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном, стороны договорились развивать сотрудничество в энергетическом секторе. Чехия пообещала "сжечь все что можно" и согреть людей, если не будет газа

"Провел плодотворную беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и предоставление украинцам убежища во время войны. Договорились развивать сотрудничество в энергетическом секторе", — написал Зеленский в Twitter.

Он также отметил, что поблагодарил Орбана за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пригласил премьера Венгрии посетить Украину.

Глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что в ходе разговора Орбан также проинформировал Зеленского, что Венгрия уже приняла почти 800 тысяч украинских беженцев и готова вывозить по железной дороге зерно с Украины.

"Во время разговора Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия поддерживает статус кандидата Украины в ЕС и что бюрократические препятствия должны быть устранены как можно скорее до фактического вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии проинформировал главу украинского государства, что он займет эту позицию на саммите ЕС на этой неделе в Брюсселе", — приводит слова Хаваши агентство MTI.

Ранее спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер выразил недоумение в связи с поведением Зеленского, который угрожает тем, чьей помощи просит, и предположил, что это объясняется "некой личной психической проблемой". Слова Кёвера вызвали резкую реакцию у украинских властей, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.