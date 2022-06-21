МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" ожидает снижение добычи газа в стране в 2022 году — по сравнению с 2021 годом — на 5-10%, до 12 миллиардов кубометров, сообщил во вторник на брифинге глава компании Юрий Витренко. Россия отметила важность нового "пакета интеграций" с экономикой Белоруссии

"Мы ожидаем, что в этом году — при этих обстоятельствах — добыча (газа — ред.) в Украине снизится на 5-10%", — сказал Витренко. Он также отметил, что это сокращение видится незначительным. По его словам, на данный момент прогнозная оценка добычи газа в стране за 2022 год составляет около 12 миллиардов кубометров.

По данным "Оператора ГТС", фактическое потребление природного газа на Украине в 2021 году составило 26,8 миллиарда кубометров. При этом объем собственной добычи газа в прошлом году, по данным "Нафтогаза", составил 13,67 миллиарда кубометров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.