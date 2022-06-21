МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Энергетическая безопасность Калининградской области сейчас полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова, заявил губернатор области Антон Алиханов. Ограничение транзита в Калининград через Литву затронуло автотранспорт

"Энергетическая безопасность полностью сейчас обеспечена, мы можем существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств как в части энергоперетоков электричества, так и в части каких-то попыток блокировать поставки газа", — сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что транспортная безопасность региона тоже была в фокусе внимания руководства страны, власти готовились к возможным ограничениям, шла плановая системная работа.

Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, сказал Алиханов.

"Мы просто работаем, исходим из того, что наши европейские соседи прекратили соблюдение всех договоренностей. Это прискорбно, но не сказать, что это стало для нас каким-то сюрпризом. Это неприятно, но будем работать дальше", — сообщил Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что зависимость транспортного комплекса всей Прибалтики от России огромна, он существует только благодаря партнерству с Россией.

"Тот объем зависимости транспортного комплекса вообще всех прибалтийских государств, не только Литвы, от Российской Федерации, который сейчас существует, конечно, огромен, если не сказать вообще, что весь транспортный комплекс существует только благодаря партнерству и взаимодействию с Российской Федерацией", — отметил Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными, заявил Антон Алиханов.

"Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей", — сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Калининградские власти уже ведут подготовку мер реагирования на ограничение Литвой транзита, добавил губернатор Антон Алиханов.

"Мы уже по поручению, в том числе сегодня (секретаря Совбеза РФ — ред.) Николая Платоновича Патрушева, ведем подготовку соответствующих мер реагирования вместе с коллегами", — рассказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.