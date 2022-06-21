МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации сообщается, что правительство РФ предоставило "Ямальской шельфовой компании" ("Ямалшельф") 4 участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море. Дочерняя компания "Роснефти" открыла два новых месторождения нефти

"Предоставить в установленном порядке обществу с ограниченной ответственностью "Ямальская шельфовая компания" право пользования участками недр… для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", — говорится в документе.

Как указано в документе, лицензия выдана на участки Байдарацкий и Усть-Обский 2, 3 и 4 в Карском море.