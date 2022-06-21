МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Введение европейского потолка цен на поставки российского газа стало более необходимым после сокращения поставок из РФ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Стоимость золота стабильна на фоне снижения доллара

"Чтобы обуздать общий рост цен и защитить покупательную способность граждан, необходимо воздействовать… на источник проблемы и сдерживать рост цен на газ и энергию", — заявил он в Сенате итальянского парламента.

"У правительств есть инструменты для этого. Решение, которое мы предлагаем уже несколько месяцев, — это установление потолка цены на российский газ, что также позволило бы сократить финансовые потоки в Москву. Европейский совет дал Еврокомиссии мандат на изучение возможности введения контроля, потолка цен. Эта мера стала еще более актуальной в свете сокращения поставок из Москвы. Поставки сокращаются, цена растет, доходы Москвы остаются прежними, трудности для Европы резко возрастают", — сказал он в ходе информационного сообщения о политике в отношении Украины в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил во вторник, что итальянское предложение получает поддержку в Европе, будучи "единственным решением" на фоне роста тарифов. По его словам, рост цен на газ происходит не по естественным причинам, а является чьим-то решением.

Как сообщила газета la Repubblica, на изучении в Еврокомиссии находится потолок цен в размер 80-90 евро за мегаватт-час.

Позднее во вторник итальянские сенаторы проголосуют по резолюции в связи с конфликтом на Украине, текст которой вызвал трения внутри правящей коалиции. Ранее входящее в него "Движение 5 звезд" составило свой проект, в котором призвало правительство не продолжать дальнейшие поставки вооружений на Украину во избежание эскалации конфликта. Последовавшие переговоры внутри коалиции ставили целью согласование компромиссного варианта резолюции, в котором правительству, например, предлагалось бы обеспечить более активное участие парламента в решении вопросов по украинскому конфликту. По информации местных СМИ, общего мнения по данному вопросу достичь так и не удалось. Разногласия по вопросу о военной помощи Киеву грозят расколом "Движению 5 звезд" и, по мнению местных наблюдателей, могут оказать влияние на судьбу правительства Драги.