МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики. Цены на газ в Европе выросли на 4,5%

Законопроект, который будет представлен в парламент министерством, предусматривает, что повышение нормы прибыли газоснабжающих компаний в период с 2020 по 2021 год будет облагаться налогом по ставке 90%, как это произошло с увеличением прибыльности электроэнергетических компаний, говорится в сообщении.

Доходы от введения чрезвычайного налога будут переданы в пользу Фонда перехода к зеленой энергетике и будут использованы для субсидирования счетов за электроэнергию и газ для потребителей, предприятий и домашних хозяйств, сообщило министерство.

В конце мая греческий парламент проголосовал за введение налога в размере 90% на сверхприбыли энергетических компаний, действующих на оптовом рынке электроэнергии.