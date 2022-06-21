МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Увеличение прибыли компаний – поставщиков газа в Греции будет облагаться налогом по ставке 90%, сообщило министерство окружающей среды и энергетики.
Законопроект, который будет представлен в парламент министерством, предусматривает, что повышение нормы прибыли газоснабжающих компаний в период с 2020 по 2021 год будет облагаться налогом по ставке 90%, как это произошло с увеличением прибыльности электроэнергетических компаний, говорится в сообщении.
Доходы от введения чрезвычайного налога будут переданы в пользу Фонда перехода к зеленой энергетике и будут использованы для субсидирования счетов за электроэнергию и газ для потребителей, предприятий и домашних хозяйств, сообщило министерство.
В конце мая греческий парламент проголосовал за введение налога в размере 90% на сверхприбыли энергетических компаний, действующих на оптовом рынке электроэнергии.
https://1prime.ru/energy/20220621/837249900.html
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