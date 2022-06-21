МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин Аи-92 в России выросли за прошлую неделю на 9 копеек за счет учета стоимости топлива нового собственника АЗС "Роснефти" на Дальнем Востоке — управляющей компании "Комакс", пишут аналитики исследовательской группы "Петромаркет". В Германии назвали ограничение поставок СПГ "экономической атакой"

По их данным, средние по стране розничные цены на Аи-92 и Аи-95 за прошедшую рабочую неделю выросли на 9 и 3 копейки за литр, до 47,49 рубля и 51,21 рубля соответственно. Средняя цена летнего дизельного топлива на АЗС прибавила 12 копеек, увеличившись до 53,91 рубля за литр.

"Этот рост носит в основном "технический" характер. Он обусловлен изменением методики расчета средних цен – включением в расчет стоимости топлив на АЗС ООО "УК Комакс". Эта компания выкупила в мае текущего года автозаправочную сеть "Роснефти" в Дальневосточном федеральном округе, где топлива в рознице традиционно стоят дороже, чем в подавляющем большинстве регионов РФ", — говорится в еженедельнике "Петромаркета".

По расчетам экспертов, если исключить этот фактор, то розничная цена на Аи-92 за неделю не изменилась, Аи-95 – даже снизилась на 1 копейку, а летнего дизтоплива – увеличилась на 5 копеек.

По данным ЕГРЮЛ, управляющая компания "Комакс" приобрела 6 мая предприятие "РН-Востокнефтепродукт", став его единственным учредителем. Ранее оно управляло сетью АЗС "Роснефти" на Дальнем Востоке.