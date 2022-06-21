МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Власти Греции обложат налогом сверхприбыли компаний-поставщиков газа

"В этом месяце континент получил почти 14 миллионов баррелей дизельного топлива из стран, которые были частью Советского Союза… Это относительно небольшое снижение по сравнению с довоенными уровнями этого года, а наибольшая часть топлива – если не все – была поставлена из России", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что при этом показатель за первые 20 дней июня оказался выше средних показателей за май, когда поставки составили 13,75 миллиона баррелей.

По данным Vortexa, которые приводит Блумберг, морские поставки дизеля в Европу из портов стран бывшего Советского Союза с марта по май показывали снижение как в месячном, так и в годовом выражениях. Vortexa указывает на то, что падение показателя не было резким, и по состоянию на май на Россию по-прежнему приходилось более половины европейского импорта дизеля.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.