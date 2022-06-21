МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима "раннего предупреждения" относительно газоснабжения Швеции и предупредило, что "может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением", следует из пресс-релиза организации. Власти Греции обложат налогом сверхприбыли компаний-поставщиков газа

В понедельник Датское энергетическое агентство также сообщило о введении аналогичного режима "раннего предупреждения" (Early Warning) и отметило, что ситуация с газоснабжением страны может ухудшиться.

"Это (введение режима "раннего предупреждения" — ред.) сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям газа, подключенным к шведской газовой сети на западе страны, о том, что газовый рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками газа. Ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной", — говорится в пресс-релизе энергетического агентства.

При этом в агентстве отметили, что запасы газа в Европе и в Швеции "достаточно заполнены до осени".

В организации подчеркнули, что ухудшение ситуации с газоснабжением страны "будет означать более высокие цены на газ". По оценкам агентства, "наибольший риск нехватки газа" может прийтись на зиму 2022-2023 гг.

Отмечается, что режим "раннего предупреждения" в стране вводится до дальнейшего уведомления властей Швеции.