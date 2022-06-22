МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Жители Польши с беспокойством думают о скором отопительном сезоне: в текущем году угля, который обычно шел на отопление жилых домов, на всех не хватит, сообщает польское издание Myśl Polska.

До начала зимы добычу на угольных шахтах в стране нарастить не получится, прогнозируют опрошенные изданием эксперты. Что касаетсяимпортного сырья, то оно будет поставляться в виде, который не подходит на отопление частных домохозяйств.

По мнению автора, единственным выходом из этой ситуации может стать только снятие эмбарго на поставки российского угля.

В последние несколько недель стоимость топлива в Европе, в том числе и Польше, взлетела до небывалых отметок. Как сообщает Главное управление статистики Польши, среднегодовая розничная цена одной тонны каменного угля в прошлом 2021 году достигла 996,60 злотых, а годом ранее — в 2020м — 887,95 злотых.

Сейчас же в Польше одна тонна угля у ряда поставщиков обходится покупателю уже дороже трех тысяч злотых.

Представители власти призывают поляков не поддаваться панике и не покупать уголь про запас, а глава силезско-домбровской "Солидарности" Доминик Колож считает, что для отопления этой зимой всем полякам сырья не хватит. Объясняет он это импортное сырье, которое привезут привезут на кораблях, будет почти полностью в виде крошки. Такой уголь годится для энергетики, но не для домов.

Автор издания отмечает, что в такой ситуации поляки оказались из-за "зеленой энергетики", курс на которую взяли в Евросоюзе.

Обозреватель видит решение дефицита угля в отмене эмбарго на поставки энергоресурса из России, хотя представители власти не скажут об этом открыто. После семи лет самостоятельного правления партии "Право и Cправедливость" жители страны столкнулись с призраком отсутствия топлива зимой.

Другая проблема Польши — инфляция. Она давно достигла двузначного значения и продолжает расти. Литр топлива на АЗС стоит дороже восьми злотых, рекорд всех времен. Да и литр растительного масла в магазине стоит уже дороже 12 злотых, рискует стать предметом роскоши для поляков, сочувствует обозреватель.