МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" не планирует пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике и отказываться от намеченных инвестпроектов, сообщил РИА Новости глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Путин оценил эффективность макроэкономической политики России

"В этом году мы бизнес-план не меняли и не меняем… Все программы по надежности, по ремонту основного оборудования, подготовке к зиме, строительству новых центров питания, реализации инвестиций — мы ничего не остановили и не планируем останавливать в этом году", — сказал он.

Помимо этого, компания приняла решение о дополнительной индексации заработной платы сотрудникам, с 1 марта повысив зарплату на 10%, чего ранее, по словам Хардикова, не было предусмотрено.

Компания не раскрывает показатели своего бизнес-плана.

По итогам 2021 года "Эн+ Груп" сообщала, что выручка по МСФО от реализации электроэнергии в 2021 году выросла на 15,1% год к году и составила 1,45 миллиарда долларов. Реализация мощности увеличилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом и составила 500 миллионов долларов, в то время как реализация тепловой энергии выросла в том же году на 6,1% до 417 миллионов долларов в связи с ростом цен на мощность и на теплоэнергию.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

"Эн+ Груп" будет участвовать в новом отборе генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, если сочтет условия конкурса выполнимыми, заявил РИА Новости глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

"Мы будем анализировать, если ГЭС будет отвечать условиям конкурса, мы будем обязательно участвовать", — пояснил Хардиков.

"Эн+ Груп" пока не видит особенных проблем с реализацией проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций (КОММод), сообщил РИА Новости глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

"Пока в компании достаточно аварийного, страхового запаса и понимания того, через каких поставщиков можно получить альтернативы для успешной реализации проектов КОММод", — сказал Хардиков.

"Эн+ Груп" видит необходимость в программе господдержки проектов строительства новых ГЭС в России, заявил РИА Новости глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

Компания рассматривает строительство четырех новых ГЭС в Сибири — Нижнебогучанской, Тельмамской, Крапивинской и Мотыгинской. Две первые уже прошли стадию разработки пред ТЭО.

"Все проекты нового строительства по ГЭС мы продолжаем с разной степенью интенсивности… Считаем, что правильно будет разработать программу государственной поддержки для понимания механизма возврата инвестиций для нового строительства, и мы однозначно готовы участвовать и продолжать эти проекты — и Крапивинскую ГЭС, и Нижнебогучанскую ГЭС, и Мотыгинскую, и Тельмамскую ГЭС. Мы хотели бы верить, что эти станции попадут в перечень проектов по господдержке", — отметил Хардиков.