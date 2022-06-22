Энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим работы для проверки 25 июня
КАЛИНИНГРАД, 22 июн — ПРАЙМ. Энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим работы для проверки, которая пройдет в субботу 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"25 июня 2022 года, с 9:00 до 18:00 в Калининградской области пройдут натурные испытания работы энергосистемы региона в изолированном режиме", — говорится в сообщении.
В этот период могут происходить кратковременные отключения электроэнергии, предупредили в правительстве.
Перед проверкой была проведена серьезная подготовка, в том числе тренировки персонала и субъектов электроэнергетики. Кроме того, была проверена работа резервных источников энергоснабжения.
Уточняется, что испытания пройдут с участием компаний "Интер РАО — Электрогенерация" и "Россети Янтарь", а также региональных органов исполнительной власти, сетевой компании, оператора связи и МЧС РФ.
На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.
Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что энергетическая безопасность региона сейчас полностью обеспечена, он может существовать в режиме энергетического острова.
https://1prime.ru/energy/20220622/837262034.html