КАЛИНИНГРАД, 22 июн — ПРАЙМ. Энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим работы для проверки, которая пройдет в субботу 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. В Калининграде заявили о полном обеспечении энергетической безопасности

"25 июня 2022 года, с 9:00 до 18:00 в Калининградской области пройдут натурные испытания работы энергосистемы региона в изолированном режиме", — говорится в сообщении.

В этот период могут происходить кратковременные отключения электроэнергии, предупредили в правительстве.

Перед проверкой была проведена серьезная подготовка, в том числе тренировки персонала и субъектов электроэнергетики. Кроме того, была проверена работа резервных источников энергоснабжения. МИД рассказал, каким будет ответ на транспортную блокаду Калининграда

Уточняется, что испытания пройдут с участием компаний "Интер РАО — Электрогенерация" и "Россети Янтарь", а также региональных органов исполнительной власти, сетевой компании, оператора связи и МЧС РФ.

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что энергетическая безопасность региона сейчас полностью обеспечена, он может существовать в режиме энергетического острова.