КАЛИНИНГРАД, 20 июн — ПРАЙМ. Дефицита потребительских товаров в Калининграде после решения Литвы заблокировать транзит по железной дороге не будет, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Евросоюзу пригрозили "жестким" ответом на блокаду транзита в Калининград

Литва в субботу прекратила транзит в Калининградскую область по железной дороге товаров, попавших под европейские санкции.

Лысков подчеркнул, что калининградские власти работают над решением ситуации с федеральным центром. При этом дефицита потребительских товаров в регионе не ожидается, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.

"Вопрос в количестве паромов", — отметил представитель властей.