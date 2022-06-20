В Калининграде оценили риск дефицита товаров из-за транспортной блокады
Калининградские власти работают над предотвращением дефицита товаров из-за действий Литвы
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн — ПРАЙМ. Дефицита потребительских товаров в Калининграде после решения Литвы заблокировать транзит по железной дороге не будет, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Литва в субботу прекратила транзит в Калининградскую область по железной дороге товаров, попавших под европейские санкции.
Лысков подчеркнул, что калининградские власти работают над решением ситуации с федеральным центром. При этом дефицита потребительских товаров в регионе не ожидается, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.
"Вопрос в количестве паромов", — отметил представитель властей.
https://1prime.ru/regions/20220620/837231524.html
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