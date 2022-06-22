МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России за неделю с 10 по 17 июня снизились на 0,02%, свидетельствуют материалы Росстата. Таким образом, бензин дешевеет седьмую неделю подряд, а дизельное топливо — пятую. Стальные трубы подешевели в России в мае на 35,4%

В абсолютном выражении средняя цена бензина уменьшилась на 1 копейку, составив 50,59 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело также на 1 копейку — до 54,39 рубля за литр.

При этом средняя цена бензина Аи-92 снизилась на 1 копейку, составив 47,2 рубля. Литр бензина Аи-95 подешевел на 3 копейки — в среднем до 51,25 рубля. Цена Аи-98 осталась на прежнем уровне — 60,12 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 12 регионах. Больше всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,7%, Ульяновской области и Ханты-Мансийском автономном округе – на 0,5%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Чеченской Республике – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

С начала года цена бензина в России в среднем выросла на 0,4% (в частности, Аи-92 — на 0,1%, Аи-95 — на 0,4%, Аи-98 — на 1,5%), а дизельного топлива — на 1,6%.

Производство бензина в России с 13 по 19 июня выросло на 1% по сравнению с предыдущей неделей — до 819,5 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,5%, до 1,619 миллиона тонн.