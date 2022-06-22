МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Польша "способна пережить" отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил в среду уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Хуснуллин рассказал о влиянии снижения льготной ставки ипотеки до 7%

"Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с "Газпромом" должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%", — сказал Наимский в ходе форума высокого уровня с участием представителей ЕС и США, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.

Представитель польских властей добавил, что национальная инфраструктура позволяет стране импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского "голубого топлива".

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.