МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США и их европейские союзники работают над тем, чтобы новые ограничения в отношении энергетического сектора России не спровоцировали резкий скачок цен на топливо, заявила в среду специальный помощник президента и старший директор Совета национальной безопасности при Белом доме по вопросам климата и энергетики Мелани Накагава. Польша сообщила, что "переживет" без российского газа

"Мы тесно работаем с (европейскими партнерами) над тем, чтобы гарантировать, что это не приведет к резкому скачку цен на энергоресурсы", — сказала Накагава в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.

Таким образом представительница Белого дома прокомментировала подходы Вашингтона и европейских стран к введению новых ограничений в отношении российского энергосектора и поставляемых Россией энергоресурсов на Запад.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности — на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.