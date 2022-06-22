МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Отказ от российских энергоресурсов усиливает соперничество между европейскими компаниями, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в ходе европейско-американского форума "Оборона и будущее". Правительство внесло проект создания в России магазина мобильных приложений

"Соперничество между европейскими компаниями и европейскими странами становится все жестче. Это соперничество за все – за поставки СПГ, за мощности терминалов и трубопроводов, за нефть, замещающую поставки из России", — сказал Наимский.

При этом он отметил, что Еврокомиссия своей властью не сможет сбалансировать рынок. "Нужны большие усилия, чтобы сбалансировать растущее соперничество в Европе. Мы должны провести серию встреч среди компаний и поставщиков. Контракты будут подписывать поставщики, не Еврокомиссия", — сказал Наимский.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.