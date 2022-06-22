МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с ростом цен на топливо, сообщили агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники. В Польше рассказали, к чему приведет отказ от энергоносителей из России

Белый дом назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.

Нефтепереработчики собираются указать, что планируемое эмбарго вызовет недовольство международных партнеров и приведет к сокращению производства НПЗ, которые потеряют доступ к глобальным рынкам.

"Ограничения или прямой запрет на поставки нефтепродуктов не только приведут к прямо противоположному эффекту — повышению цен на топливо вместо их снижения и подвергнут риску дополнительные нефтеперерабатывающие мощности, — но и навредят нашим союзникам в Латинской Америке и Европе", — заявил Рейтер представитель ассоциации American Fuel and Petrochemical Manufacturers.