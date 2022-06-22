МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Совет министров Италии одобрил очередной декрет, который продлит на третий квартал года меры по сдерживанию роста цены на энергоносители для населения и предприятий, сообщает пресс-служба правительства. Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США

По информации финансовой газеты il Sole24 ore, объем выделенных средств составил 3,27 миллиарда евро. Издание сообщает, что меры коснутся продления отмены эксплуатационных платежей и снижения ставки НДС на счета за газ. Как сообщает Совмин, пакет мер также призван "обеспечить ликвидностью компании, которые занимаются отправкой в хранилища природного газа".

В среду министр по региональным делам Мария Стелла Джельмини заявила, что сначала года правительство выделило на решение проблем с удорожанием электричества и газа 30 миллиардов евро. Министр по делам семьи Элена Бонетти, в свою очередь, сообщила, что следующим распоряжением правительство продлит скидку на автомобильное топливо за счет отмены части акцизов после 8 июля.