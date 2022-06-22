МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита. США не намерены создавать санкционные риски поставках российского зерна

"Единый профсоюз работников портовой администрации, входящий в состав Автономного профсоюза рабочих Аргентины (CTA-A), организует в среду день борьбы и перекрытие дорог по всей стране", — говорится в сообщении на сайте CTA.

К протестам союза перевозчиков Untra, которые начались накануне, в среду присоединились другие объединения работников транспортной сферы. Бессрочная акция протеста связана с непрекращающимся ростом цен на дизельное топливо, который угрожает рентабельности всей отрасли перевозок — манифестанты требуют от правительства увеличить размер фиксированной топливной субсидии.

Другая проблема, с которой столкнулись перевозчики, — дефицит дизеля на АЗС. По данным Аргентинской федерации грузовых транспортных предприятий (Fadeeac), 21 регион, включая столицу, сталкивается с серьезными проблемами в поставках дизельного топлива.