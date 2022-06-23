МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Власти Чехии на ближайший период ставят своими главными целями обеспечение энергетического суверенитета страны и помощь семьям в условиях сплошной дороговизны, прежде всего — на источники тепла, заявил в обращении к народу премьер Петр Фиала. В Чехии рассказали, чем обернется для страны рекордная инфляция

"Спираль дефицита стремительно раскрутилась в условиях пандемии коронавируса. Но гораздо большие экономические проблемы принесли военные действия, развернутые РФ на Украине. Это привело, в частности, к резкому увеличению цен на энергоносители, в поставках которых мы чрезвычайно зависимы от России. Тем не менее правительство республики ставит своей целью стабилизировать ситуацию, найти путь к энергетическому суверенитету, а также максимально помочь и семьям, и фирмам справиться с растущей дороговизной, прежде всего — на источники тепла", — сказал Фиала.

Среди мер, предпринимаемых кабмином для ослабления зависимости от РФ в поставках газа и нефти, премьер назвал достигнутые в последние недели договоренности о расширении мощностей трубопровода TAL, по которому нефть могла бы поступать в Чехию из Юго-Западной Европы, строительство польско-чешского газопровода, получение части мощностей морского СПГ-терминала в Нидерландах, а также ранее принятое решение о начале процесса строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы" с исключением из него фирм РФ и КНР.

По словам премьера, активно идет наполнение газовых хранилищ к новому сезону. Впервые в истории они в конце июня наполнены уже на две трети.

Премьер также сообщил о принятом в среду кабмином решении о выделении 66 миллиардов крон (около 2,87 миллиарда долларов) непосредственно на покрытие хотя бы части расходов населения и фирм на электроэнергию в новом отопительном сезоне. Причем две трети данной суммы рассчитаны именно на помощь семьям.