МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-мае вырос год к году на 96,5% и достиг рекордных 1,78 миллиарда кВт.ч, в денежном выражении увеличился почти вдвое — до 85,2 миллиона долларов, при этом поставки продолжают расти, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и таможенную статистику КНР. Белый дом заподозрил Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

Цена электроэнергии за год практически не изменилась и осталась на уровне около 0,05 доллара за 1 кВт.ч. Из-за волатильности курса рубля самая выгодная поставка была в марте — с ценой около 5,5 рубля за 1 кВт.ч, в мае цена опустилась до 3,1 рубля (по среднему месячному курсу валют ЦБ РФ), поясняет издание.

Российский оператор "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, однако в прошлом году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. Таким образом объем экспорта достиг максимума в ноябре и декабре, а за весь 2021 год составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.

В конце прошлого года "Интер РАО" сообщало, что в 2022 году экспортирует в Китай рекордный объем электроэнергии — 4,4 миллиарда кВт.ч.

В сообщении также отмечается, что компания ищет новые направления после остановки поставок по самым рентабельным европейским: в Финляндию, Латвию и Литву, куда уходило 60% экспорта (почти 13 миллиардов кВт.ч в 2021 году). По оценкам источников газеты, с начала года экспорт электроэнергии в ЕС составил около 5 миллиардов кВт.ч — по сравнению с прошлым годом отставание может достигнуть 8 миллиардов кВт.ч.