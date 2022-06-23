МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Данные оператора газопровода Nord Stream AG свидетельствуют, что поставки российского газа по "Северному потоку" в четверг, 23 июня, ожидаются на уровне предыдущих дней. Подача российского газа через ГИС "Суджа" продолжается 23 июня

Так, заявки на прокачку на газовые сутки 23 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.

"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Прокачка через Украину также остается близкой к уровню предыдущих дней, следует из сообщения "Газпрома". Компания сообщила, что подает газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в соответствии с заявками европейских потребителей — 42,6 миллиона кубометров. Уточненные заявки на среду, как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", были несколько ниже — 41,9 миллиона кубометров. На этом уровне показатель держится с конца мая.

Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это еще больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.

В то же время ограничения в экспорте газа из России пока не влияют на темпы заполнения подземных хранилищ в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности "подземок" на газовые сутки 21 июня (закончились в 7.00 мск 22 июня) составляет почти 55,4% (рост за день на 0,31 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 58,9 миллиарда кубометров.

Выработка ветрогенерации в Европе после достижения в воскресенье июньского максимума в 17,4% продолжает третий день снижаться, опустилась в среду до 6,2%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,67%, а в прошлом месяце — 14,25%.