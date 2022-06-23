Поставки газа по "Северному потоку" в четверг ожидаются на уровне предыдущих дней
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Данные оператора газопровода Nord Stream AG свидетельствуют, что поставки российского газа по "Северному потоку" в четверг, 23 июня, ожидаются на уровне предыдущих дней.
Так, заявки на прокачку на газовые сутки 23 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Прокачка через Украину также остается близкой к уровню предыдущих дней, следует из сообщения "Газпрома". Компания сообщила, что подает газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в соответствии с заявками европейских потребителей — 42,6 миллиона кубометров. Уточненные заявки на среду, как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", были несколько ниже — 41,9 миллиона кубометров. На этом уровне показатель держится с конца мая.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это еще больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.
В то же время ограничения в экспорте газа из России пока не влияют на темпы заполнения подземных хранилищ в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности "подземок" на газовые сутки 21 июня (закончились в 7.00 мск 22 июня) составляет почти 55,4% (рост за день на 0,31 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 58,9 миллиарда кубометров.
Выработка ветрогенерации в Европе после достижения в воскресенье июньского максимума в 17,4% продолжает третий день снижаться, опустилась в среду до 6,2%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,67%, а в прошлом месяце — 14,25%.
https://1prime.ru/energy/20220623/837270354.html