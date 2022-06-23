МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Катар может потребовать от ЕС подписания долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа. В Германии назвали ограничение поставок СПГ "экономической атакой"

Отмечается, что недавняя сделка ФРГ по 20-летнему соглашению о поставках СПГ из США укрепила резервы Катара в плане продвижения своих требований. Также этому способствуют и планы Европы найти альтернативу газу из России, в которых Катар, планирующий инвестировать десятки миллиардов долларов в увеличение производства в ближайшие пять лет, может стать ключевой частью решения проблемы.

Вместе с тем, согласно сообщению, что катарские предложения слишком "жесткие", так как предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок — в отличие от контрактов с США. Кроме того, страны ЕС требуют более короткого срока, чтобы достичь целей региона по сокращению загрязнения окружающей среды. При этом переговоры о сроках импорта, согласно источникам издания, с марта зашли в тупик.