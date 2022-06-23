МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Глава влиятельной европейской аналитической организации высказал подозрение, что Россия, сократив в июне поставки природного газа в Европу, может не остановиться на этом и в дальнейшем — ограничивать его экспорт в ЕС по своему усмотрению или даже полностью прекратить. Насколько реален такой сценарий, разбирался "Прайм". СМИ: Европа готовится к суровой зиме без российского газа

ВИДИТ НАСКВОЗЬ

"Чем ближе мы к зиме, тем больше понимаем намерения России, — решительно заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью британскому изданию Financial Times (FT). — Я верю, что цель этих сокращений — не позволить Европе заполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы". В связи с этим он подчеркнул, что власти стран ЕС должны приложить усилия для сокращения спроса на энергоносители и продолжить эксплуатацию атомных электростанций.

Более того, Бироль одобрительно отозвался о высказанном на текущей неделе некоторыми европейскими странами намерении возобновить использование угольной генерации, указав на оправданность такого шага в связи с масштабами кризиса вопреки "опасениям по поводу роста углеродных выбросов". Последнее уточнение довольно примечательно.

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

Дело в том, что накануне заявления главы МЭА председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен озвучила совершенно противоположную позицию. В интервью тому же FT она призвала Европу не возвращаться к "грязным" источникам энергии. Выйти в дамки: как Россия обойдется без западных газовых турбин

"Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не для отката назад до грязного ископаемого топлива, — заявила брюссельская чиновница, демонстрируя ранимую эмоциональность. — Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении".

Таким образом, между двумя авторитетными персонами на площадке европейской "энергетической" дискуссии возник спор о том, какие рецепты разрешения проблем в энергетике следует взять за основу объединенной Европе. Выявилась разница в подходах к решению острой для ЕС задачи — сглаживанию энергетического кризиса, начавшегося в регионе в прошлом году и получившего мощное развитие в нынешнем. Очередное осложнение ситуации в связи с сокращением поставок природного газа из России по "Северному потоку" (после задержания в Канаде ввиду санкционных ограничений специализированной турбины) наряду с дежурными обвинениями в адрес России вызвало очередной виток "энергетической" дискуссии.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Позиции обеих сторон в этом споре ясны. Глава МЭА, организации, основанной странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже в семидесятых годах прошлого века, после мощного нефтяного кризиса, исходит из принципов объективной энергетической безопасности ЕС, как он их видит. В свою очередь, глава ЕК, ключевой составляющей в структуре брюссельского чиновничьего аппарата, явно демонстрирует обособленность от интересов отдельно взятых экономик ЕС и настаивает на сохранении прежнего курса на построение "зеленой энергетики". Европейская "солидарность": Германия оставила Францию без российского газа

Однако опыт показывает, что основа этой энергетической политики, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), крайне ненадежна. И события прошлого года, когда резкое укрепление спроса на энергоносители совпало с неблагоприятными с точки зрения "зеленой энергетики" погодными условиями, не оставили сомнений в бесперспективности в обозримом будущем модели, исключающей использование ископаемых источников.

При этом российские эксперты и в прошлом, и в текущем году однозначно указывают: проблемы европейских потребителей как в плане обеспечения природным газом, так и в смысле его стоимости могли быть разрешены, если бы политическое руководство Германии, ключевой в Европе экономики, проявило достаточную политическую волю и позволило ввести в эксплуатацию построенный трубопровод "Северный поток — 2".

Более того, уже в разгар споров вокруг истинных причин и возможных последствий сокращения поставок по первому "Северному потоку" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что слишком рано отказываться от идеи запуска "Северного потока — 2". Этот эпизод наглядно показывает истинные устремления российского руководства, которые никак не сочетаются с пропагандистскими выпадами и теориями заговора, которые озвучивают официальные представители объединенной Европы.