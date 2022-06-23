МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) принял законопроект, по которому все операторы газохранилищ в ЕС должны будут пройти обязательную сертификацию во избежание рисков вмешательства извне, не прошедшие ее должны будут отказаться от собственности на хранилища в союзе, говорится в сообщении ЕП. Американский Nike полностью уходит из России

"Закон был принят в четверг 490 голосами (за) при 47 (голосах против) и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета (стран ЕС) перед публикацией в Официальном журнале и вступлением в силу", — сообщается в релизе.

В нем отмечается, что в рамках новых правил "все операторы хранилищ должны будут пройти новую обязательную сертификацию, чтобы избежать рисков внешнего вмешательства".

"Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС", — сказано в сообщении.