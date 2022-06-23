МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) одобрил законопроект, который требует заполнения газохранилищ в ЕС минимум на 80% к 1 ноября этого года, говорится в сообщении ЕП. Европарламент принял законопроект о сертификации оператиров газохранилищ

Регулирование было принято в четверг на пленарной сессии 490 голосами "за" при 47 голосах "против" и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета стран Евросоюза перед публикацией в официальном журнале и вступлением в силу, сообщается в релизе.

"Новый регламент, уже согласованный с министрами ЕС, устанавливает обязательный минимальный уровень газа в хранилищах в размере 80% к 1 ноября 2022 года. Государства-члены и операторы должны стремиться к достижению 85%. В последующие годы цель будет составлять 90%, чтобы защитить европейцев от возможных потрясений в области снабжения", — заявлено в сообщении.

Кроме этого, согласно релизу, ЕК к августу предоставит руководство о том, как страны Евросоюза могут совместно приобретать "голубое топливо".