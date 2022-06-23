МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом, об этом заявил в четверг министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. Путин: транснациональные вызовы и угрозы требуют совместных ответов

"В Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля импорта нефти из России сократилась вдвое", — сказал он в рамках лондонской конференции Second Century London Conference.

Текст его выступления был опубликован на сайте правительства в четверг.

Квартенг отметил, что Великобритания в настоящий момент "уязвима перед газовыми рынками", которые она не в состоянии контролировать. По его словам, несмотря на "шквал… сокрушительных санкций" со стороны Великобритании, Россия все еще "способна использовать свое лидерство по поставкам газа".

"Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. А незадолго до этого от поставок российского газа были отрезаны компании в Польше, Болгарии, Дании и Германии. Европа не может больше находиться в таком положении", — заявил министр.

Политик также подчеркнул, что к концу года Великобритания полностью откажется от энергоносителей, поставляемых из России. По его мнению, Британия может постепенно отказаться от газа в долгосрочной перспективе, что поможет ей снизить зависимость от газовых рынков.

Однако сам министр считает, что "газовый кризис не был порожден … войной (на Украине)". По его словам, когда экономика вновь начала восстанавливаться после локдауна и спрос на энергоносители резко возрос, цены также неизбежно выросли.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.