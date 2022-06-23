МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил в интервью телеканалу Welt, что рост цен на газ для частных домохозяйств в Германии составил в апреле-мае до 2 тысяч евро. Регулятор призвал немцев готовиться к значительному повышению цен на газ

"Мы знаем, что уже сейчас частные домохозяйства имеют счета за газ на одну-две тысячи дороже. Этот рост цен за апрель-май. В июне рост составил еще 50 процентов на спотовых рынках… Мы не знаем, какое развитие произойдет в следующие дни и недели", — сказал Мюллер.

Он отметил, что рост газовых цен уже имеет место, важно начать снижать его расход уже сегодня, за три месяца до начала отопительного сезона. "Уже сегодня мы видим отдельные случаи удвоения цены", — добавил глава агентства.