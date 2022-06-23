ТОКИО, 23 июн — ПРАЙМ. Власти Японии вновь выразили обеспокоенность в связи с разработкой газового месторождения в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Киодо, сославшись слова директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, которые он сказал в ходе переговоров с китайскими коллегами в формате онлайн. Японский политик объяснил значение санкций и поставок оружия

Фунакоси отметил, что эти действия являются односторонними и вызывают сожаление. Он также добавил, что власти Японии "серьезно обеспокоены" подобными действиями Китая.

Ранее Япония обнаружила новую газовую буровую установку за разделительной линией между Японией и Китаем и заявила протест Китаю. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.

В понедельник служба безопасности на море Японии обнаружила, что на установке размещено буровое оборудование, таким образом, ее предназначение не вызывает никаких сомнений.

Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.

В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.