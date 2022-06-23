МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Норвегия и Евросоюз намерены расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС, сообщается в пресс-релизе министерства нефти и энергетики Норвегии. В Германии заявили, что энергетический кризис добрался до страны

"ЕС и Норвегия будут еще теснее сотрудничать в области энергетики. Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики Норвегии Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

"У нас была хорошая и конструктивная встреча, на которой мы договорились еще теснее сотрудничать в сфере энергетики. Наши амбициозные цели в области сохранения климата увеличивают скорость энергетического перехода, делая сотрудничество еще более важным", — приводятся в сообщении слова министра Осланда.

На встрече обсуждалось несколько тем, в том числе использование водорода, морского ветра, а также улавливание и хранение углерода.

Как заявили в министерстве, Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе и, следовательно, вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы. Компании на норвежском континентальном шельфе работают с очень большой мощностью, и ожидается, что поставки газа увеличатся примерно на 100 ТВтч с 2021 по 2022 год.

"ЕС и Норвегия имеют общий интерес в развитии нефтяного сектора, что сделает Норвегию крупным экспортером нефти и газа и после 2030 года", — сказал Осланд.