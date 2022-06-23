МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Энергетические санкций в отношении России стоит прекратить, так как отказ от российских энергоресурсов бьет лишь по населению и компаниям в Германии, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Акционеры "Эн+ Груп" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

"Хабек не смог сказать, какие конкретно меры следует предпринять, чтобы домохозяйства и предприятия не раздавило ценовым бременем в ближайшие месяцы", — говорится в заявлении Эрнста на сайте партии "Левых".

В экспертном сообществе, согласно Эрнсту, существует консенсус, что в текущем году полностью обойтись без российского природного газа не получится.

"Чтобы предотвратить причинение вреда собственным гражданам, правительство Германии и ЕС должны срочно пересмотреть свои санкции против России в энергетическом секторе. Они почти не работают, ставят под угрозу нашу промышленность и имеют всё нарастающее влияние на наше население", — подчеркнул парламентарий.

По словам Эрнста, его партия поддерживает санкции против "олигархов", но для наступления мира на Украине требуются дипломатические усилия. Федеральное правительство месяцами "закручивало санкционные гайки" в энергетическом секторе, а теперь удивляется тому, что Россия ограничивает свои поставки, говорит Эрнст.

"Федеральное правительство должно признать, что кратковременный отказ от российской энергии не замедлит российскую армию, а нанесет лишь массовый вред собственному населению и компаниям. Нам не нужна санкционная политика, которая носит чисто символический характер и заставляет страдать наших работников, пенсионеров и семьи", — подчеркнул он.

Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.