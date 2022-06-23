В Италии заявили, что стране не нужно повышать уровень готовности из-за газа, как Германии
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Италия не нуждается в повышении уровня чрезвычайной ситуации в газовой сфере по примеру ФРГ, заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани.
"Нам не нужно повышать уровень, наша ситуация гораздо лучше, чем у остальных, это нельзя сравнить", — сказал журналистам на полях мероприятия в Риме.
По словам Чинголани, которого цитирует Radicor, на данный момент он исключает введение сокращений потребления газа из-за снижения импорта из России. При этом, отметил он, существует фактор непредсказуемости, вызванный конфликтом на Украине и действиями России.
Министр добавил, что газовые хранилища Италии в настоящее время заполнены на 55%, что позволяет не чувствовать "чистого ужаса" в случае прекращения поставок из РФ.
Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что к октябрю запасам газа в Италии необходимо оказаться на уровне 70-80%, чтобы соответствовать пиковым значениям потребления. Тогда же он заявил, что предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос.
Во вторник ситуацию в газовой сфере рассмотрел технический комитет министерства по экологическому переходу, которое в Италии выполняет функции ведомства по делам энергетики и экологии. Специалисты пришли к выводу об отсутствии необходимости повышать уровень тревоги до второго из трех. Вместе с тем в министерстве согласились о планировании закупок угля в целях предосторожности в свете возможного прекращения импорта российского газа.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Выступая в мае в национальном парламенте, Драги подтвердил намерение достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.
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