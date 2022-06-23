МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Италия не нуждается в повышении уровня чрезвычайной ситуации в газовой сфере по примеру ФРГ, заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани. Uniper сообщила, что Германия не сможет решить проблему нехватки газа

"Нам не нужно повышать уровень, наша ситуация гораздо лучше, чем у остальных, это нельзя сравнить", — сказал журналистам на полях мероприятия в Риме.

По словам Чинголани, которого цитирует Radicor, на данный момент он исключает введение сокращений потребления газа из-за снижения импорта из России. При этом, отметил он, существует фактор непредсказуемости, вызванный конфликтом на Украине и действиями России.

Министр добавил, что газовые хранилища Италии в настоящее время заполнены на 55%, что позволяет не чувствовать "чистого ужаса" в случае прекращения поставок из РФ.

Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что к октябрю запасам газа в Италии необходимо оказаться на уровне 70-80%, чтобы соответствовать пиковым значениям потребления. Тогда же он заявил, что предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос.

Во вторник ситуацию в газовой сфере рассмотрел технический комитет министерства по экологическому переходу, которое в Италии выполняет функции ведомства по делам энергетики и экологии. Специалисты пришли к выводу об отсутствии необходимости повышать уровень тревоги до второго из трех. Вместе с тем в министерстве согласились о планировании закупок угля в целях предосторожности в свете возможного прекращения импорта российского газа.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Выступая в мае в национальном парламенте, Драги подтвердил намерение достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.