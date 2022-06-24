МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Специальная межведомственная комиссия установит причины аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, из-за которой без электричества оставались 17 районов республики вместе с Улан-Удэ, сообщает пресс-служба главы региона. Эксперт предупредил о последствиях аварии на американском заводе СПГ

Авария на Гусиноозерской ГРЭС произошла в четверг днем, в результате чего отключились энергоблоки суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в том числе Улан-Удэ. Позже из-за нагрузки на магистральные линии были временные ограничения электроснабжения потребителей по Бурятии. Второй блок ГРЭС был введен в работу в пятницу ночью. Дополнительно из холодного резерва был введен в работу блок №4 в 4.22 (23.22 мск четверга). Итого в работе находятся блоки №6, №3, №2 и №4. Полностью электроснабжение в районах Бурятии и Улан-Удэ было восстановлено в четверг вечером.

"На настоящий момент остаются локальные отключения, но они не связаны с аварией на ГРЭС. Над восстановлением электроснабжения работали бригады. Всего привлечено 95 человек, 29 единиц техники, в том числе МЧС по Бурятии… Для выяснения причин аварии будет создана специальная межведомственная комиссия", — говорится в сообщении.