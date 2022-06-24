МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Министерство экономики Японии впервые с 2011 года будет сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом, сообщило агентство Киодо.

Города мира. Токио

Япония обеспокоена китайской разработкой газового месторождения

Данные на неделю вперед будут публиковать по пятницам. Такая практика существовала до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны.

Предполагается, что оповещение о состоянии энергоснабжения будет способствовать разумной экономии электроэнергии.

Так, на неделю 24 июня — 1 июля наиболее сложная ситуация будет на севере острова Хонсю: запас электроэнергии компании Tohoku Electric Power составит всего 6,6% при допустимом минимуме 3%.

Ранее правительство Японии готовилось поощрять экономию электроэнергии населением и предприятиями, вводя премиальные баллы.

Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.