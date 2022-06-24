МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Министерство экономики Японии впервые с 2011 года будет сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом, сообщило агентство Киодо. Япония обеспокоена китайской разработкой газового месторождения

Данные на неделю вперед будут публиковать по пятницам. Такая практика существовала до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны.

Предполагается, что оповещение о состоянии энергоснабжения будет способствовать разумной экономии электроэнергии.

Так, на неделю 24 июня — 1 июля наиболее сложная ситуация будет на севере острова Хонсю: запас электроэнергии компании Tohoku Electric Power составит всего 6,6% при допустимом минимуме 3%.

Ранее правительство Японии готовилось поощрять экономию электроэнергии населением и предприятиями, вводя премиальные баллы.

Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.