МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром начали коррекционно расти, свидетельствуют данные торгов. Прогноз: Россия сократит добычу нефти по итогам 2022 года на 10%

По состоянию на 8.48 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,5%, до 110,6 доллара за баррель, на WTI — на 0,34%, до 105,62 доллара.

Цены на нефть в пятницу утром перешли к росту, накануне нефтяные котировки снижались на опасениях рецессии и данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня увеличились на 5,6 миллиона баррелей, при этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 1,4 миллиона.

"За ценами на нефть нужно будет внимательно следить, любой отскок нефти до уровня 120 долларов приведет к тому, что опасения по поводу неустойчивости макроэкономических условий вновь начнут преследовать инвесторов", — считает независимый рыночный аналитик Аджай Бодке (Ajay Bodke), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Также позднее в пятницу рынки ожидают еженедельных данных о количестве действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.