БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал вернуться к идее общих закупок газа, а также установлению максимальной цены на газ в ЕС в преддверии зимнего сезона. Власти Германии призвали снизить потребление газа "везде, где это возможно"

Он отметил, что зима, вероятно, будет сложной и многие страны ЕС уже готовятся к снижению поставок газа.

По его словам, Бельгия уже предлагала несколько месяцев назад создать энергетический блок, совершать совместные закупки и установить потолки цен.

"Мы должны лучше координироваться. Сейчас Еврокомиссия должна взять инициативу и организовать наше взаимодействие", — заявил де Кроо перед началом заседаний второго дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщила о запуске в Германии второго этапа плана по сокращению потребления газа. По его словам, планируется представить "аукционную модель по экономии газа", что позволит отрасли снова закупать газ, но также будет вознаграждать за отказ от него.

Весной текущего года власти ФРГ активизировали план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Он предполагает три стадии — стадию раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации, вторую стадию повышенной готовности, когда компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ, наконец, последний этап является чрезвычайной ситуацией, его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.