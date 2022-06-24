МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Возможное решение немецких властей об изъятии части газопровода "Северный поток-2" в свою пользу станет концом деловой репутации страны, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Spiegel: Германия планирует национализировать часть "Северного потока — 2"

Ранее Spiegel сообщил о том, что Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации части газопровода, который находится на территории страны, затем ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ.

"Такое решение, если оно будет принято, это будет 100% конец немецкой деловой репутации. Еще одно действие, которое делает из европейских стран абсолютно ненадежных партнеров", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что европейцы пытаются принимать решения, исходя из существующей конъюнктуры. "Если иметь с ними дело, то с большой оглядкой", — сказал он.

"Будем надеяться, что они (в ФРГ) репутацией дорожат больше, чем сиюминутной выгодой", — заключил политик.