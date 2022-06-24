МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по поводу отправки оружия на Украину и предложенной Россией схемы оплаты газа рублями. Сенатор оценил последствия изъятия части "Северного потока — 2" Германией

В интервью газете Guardian премьер отметил, что Радев не согласился с решением правительства отказаться от оплаты поставок российского газа в рублях. Президент также был "категорически против" отправок оружия на Украину.

Петков опасается, что, если ему не удастся сформировать новую коалицию, в отношении страны к Украине может произойти "сдвиг". По его словам, переходное правительство может пойти на договоренность с "Газпромом" и согласиться на схему оплаты газа в рублях.

Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. За вотум недоверия и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против – 115. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, заявила, что он устал и начал заговариваться.