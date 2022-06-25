МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Французам придется перейти на удаленную работу, чтобы пережить зиму в условиях сокращения поставок газа из России, заявил экономический обозреватель телеканала BFM TV Стефан Педраззи. Госдолг Франции вырос в первом квартале

Он отметил, что на первый взгляд, выгода от перехода на "удаленку" неочевидна, ведь вполне возможно, что на отопление и освещение каждого отдельного жилья тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы, "однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии — прим. ред.) снизилось на 5% ".

В то же время сейчас во Франции, по словам Педраззи, рассматриваются и другие способы экономии энергии. Например, сдвиг рабочих часов для выравнивания пиковой нагрузки по утрам и вечерам, а также реорганизация энергозатратных предприятий.