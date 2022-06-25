МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Французам придется перейти на удаленную работу, чтобы пережить зиму в условиях сокращения поставок газа из России, заявил экономический обозреватель телеканала BFM TV Стефан Педраззи.
Он отметил, что на первый взгляд, выгода от перехода на "удаленку" неочевидна, ведь вполне возможно, что на отопление и освещение каждого отдельного жилья тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы, "однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии — прим. ред.) снизилось на 5% ".
В то же время сейчас во Франции, по словам Педраззи, рассматриваются и другие способы экономии энергии. Например, сдвиг рабочих часов для выравнивания пиковой нагрузки по утрам и вечерам, а также реорганизация энергозатратных предприятий.
https://1prime.ru/energy/20220625/837291619.html
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