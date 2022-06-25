МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Данные операторов свидетельствуют, что поставки российского газа по двум основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — в субботу ожидаются на прежних уровнях. Французов отправят по домам, чтобы сэкономить газ

По данным сайта Nord Stream AG — оператора "Северного потока" — заявки потребителей из Европу на прокачку на газовые сутки 25 июня (заканчиваются в 07.00 мск 26 июня) составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней. Это примерно 40% от майского уровня, составлявшего почти 170 миллионов кубометров, — максимальной мощности газопровода.

"Газпром" сообщил 14 июня , что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Транзит "голубого топлива" через территорию Украины также остается без изменений, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявки на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 25 июня составляют 42,1 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.

Вместе с тем, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку", так как он находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это ещё больше сужает возможности поставок российского газа в Европу. Газ идет по магистрали в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.