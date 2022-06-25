МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило, ссылаясь на источники, что Германия настаивает на отказе стран "семерки" от обязательства прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года. Глава E.On призвал расширить добычу газа в Германии

Согласно проекту документа, который попал в распоряжение агентства, страны G7 должны "признать, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис". Отмечается, что текст еще обсуждают, и он может быть изменен перед началом саммита G7.

По словам источников, Британия не поддерживает немецкое предложение, а Италия "активно не выступает" против проекта. Однако представитель итальянского правительства опроверг информацию о позиции Рима, заявив, что он не поддерживает идею Берлина.

Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.