БЕЛГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич

Вучич оценил, на сколько Россия обеспечила Сербию газом

Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич.

"Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпром" и "Газпронефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы", — заявил президент Сербии.

"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур. С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 тысяч тонн, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать", — указал Вучич.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.