БЕЛГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич. Вучич оценил, на сколько Россия обеспечила Сербию газом

Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич.

"Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпром" и "Газпронефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы", — заявил президент Сербии.

"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур. С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 тысяч тонн, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать", — указал Вучич.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.