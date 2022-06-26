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Пушков предупредил Германию о последствиях сокращения поставок газа
Энергетика
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Ситуация, которая складывается в настоящее время в энергетической сфере Германии — следствие ее политики в адрес России, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков... ПРАЙМ, 26.06.2022
энергетика, новости, газ, алексей пушков, германия, газ, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ситуация, которая складывается в настоящее время в энергетической сфере Германии — следствие ее политики в адрес России, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал публикацию британского издания The Guardian, где говорится, что цены на газ в ФРГ могут увеличиться в три раза по мере сокращения поставок из России.
"В Германии упорно добивались сокращения "зависимости" от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости", — написал Пушков.
Он добавил, что цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики.