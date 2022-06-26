МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ситуация, которая складывается в настоящее время в энергетической сфере Германии — следствие ее политики в адрес России, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В ЕК рассказали, сколько стран Евросоюза не получают российский газ

Так он прокомментировал публикацию британского издания The Guardian, где говорится, что цены на газ в ФРГ могут увеличиться в три раза по мере сокращения поставок из России.

"В Германии упорно добивались сокращения "зависимости" от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости", — написал Пушков.

Он добавил, что цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики.