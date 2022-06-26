МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об эффекте домино, если Германия столкнется с проблемами, связанными с нехваткой энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал N-TV. Пушков предупредил Германию о последствиях сокращения поставок газа

По его словам, ФРГ пока является единственной страной, которой пришлось признать, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за нехватки газа.

"Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны", — подчеркнул де Кро.

Германия, как и ряд других стран Запада, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции вследствие введения санкций в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то же время ФРГ, как заверяют политики, старается уменьшить свою зависимость от российского газа.